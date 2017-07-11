苗栗醫院送「愛心」 苗栗市長率鄉親替醫護人員加油打氣台灣好新聞報 (2017-07-11 13:50)
記者許素蘭／苗栗報導
苗栗醫院搬遷到後龍遠雄醫療園區位址的話題引起地方熱烈討論，苗栗市長邱炳坤昨天親率里長和鄉親前往苗栗醫院送「愛心」，替醫院工作人員加油打氣，並強調苗醫為地方醫療的奉獻，有目共睹，希望鄉親給予支持，續留原地服務。
縣府衛生局指出，苗栗醫院是苗栗縣不可或缺、且是縣內唯一的公立醫院，過去數十年來，該院肩負起鄉親健康照護的責任，縣府除肯定、也感恩該院所有醫護人員的辛勞。
因此，有鑑於鄉親對苗栗醫院的急重症醫療的需求、並協助苗栗醫院未來的發展，縣府與該院正共同努力，爭取衛福部的資源，不論是在土地的取得、經費的挹注、醫師人力的招募，縣府與苗醫共同目標，就是藉由國家資源挹注公立的苗栗醫院。而除了讓苗栗醫院能「繼續」在苗栗市院區，提供現有的更優質的醫療服務，也能在後龍院區「新增」急重症醫療中心，提供癌症醫療、腦中風、心血管、胸腔外科等急重症醫療。
苗栗市長邱炳坤昨天以地方首長及病患的身分，率同里長、鄉親一同前往苗栗醫院，高舉「苗栗醫院，加油！」「我們都需要你！」的標語替醫院加油，前往醫院就診的民眾，聽到苗栗醫院決定保留，莫不鬆了一口氣。
邱炳坤指出，近來苗栗醫院投入一億五千萬元進行內外部硬體整修，加入十四名優秀醫生，更與亞東醫院、台北慈濟醫院、童綜合醫院簽訂四年的「醫學中心支援計畫」，不斷提升醫療品質。
昨天特往送暖，也呼籲中央民代和縣府，能信守提升苗栗醫療服務品質的承諾，為苗栗醫院爭取更多的經費、更好的制度與更高的待遇，讓更多優秀的年輕醫師願意到苗栗服務。
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