記者李文生／台南報導

2017年馬來西亞台灣高等教育展7月7日至7月18日於西馬的吉隆坡、永平、東馬的古晉、詩巫及美里五地盛大登場。校長李泳龍代表長榮大學捐贈20000元馬幣的貸學金給留台聯總，讓就讀長榮大學的馬來西亞學生申請，安心到台灣就學。

李校長表示，長榮大學位居高鐵沙崙站及台南機場旁，通往台灣或世界皆十分便利。近年來積極前進東南亞，設立東南亞文化暨產業學程及蘭花產業學程，培育跨文化產業人才，並成立台灣第一個無人機應用學士學位學程，與馬來西亞砂勞越科技大學合作成立無人機研究中心，成為台灣無人機研究與應用領域先驅。

馬來西亞台灣高等教育展參展攤位。

為讓海外學生安心就學，優先保障住宿。海外學生就讀長榮大學，入學第一學期即減免學雜費35000元台幣，表現優秀者，每學期頒發優秀獎學金25000元。而為友好海外中學的簽約學校，另提供校長推薦的優秀清寒獎學金。並從2016年起每年捐助20000元馬幣，預定捐助5年給馬來西亞留台校友會聯合總會，做為來台就讀長榮大學的馬來西亞學子貸學金。他歡迎馬來西亞學生到台南長榮大學就讀

這次教育展由入學服務處同仁代表學校參展，來自當地的畢業校友非常熱情的至攤位協助宣傳，現場學生詢問度熱烈，認真關心升學問題。

長榮大學大傳系校友，馬來西亞僑生李婉婷也應邀上台演唱。入學處表示，希望趁此參展機會與在地校友、在校生及新生聚會，現場提供學校最新升學資訊、系所特色、並有專人一對一進行升學輔導，協助學生選擇未來升學方向。

這次教育展由2002年舉辦至今提供馬來西亞學生最新資訊和升學輔導的最佳管道。2017年馬來西亞台灣高等教育展由馬來西亞留台校友會聯合總會主辦，永平留台同學會、砂拉越留台同學會協辦。

長榮大學舉辦純粹以台灣大專院校為單一參展對象的教育展，吸引很多學生及家長前來參觀，展覽期間舉辦多場關於赴台升學的說明會或講座、播放各校簡介，提供一對一升學輔導，規劃中華民國教育部、僑務委員會、海外聯招會、駐馬台北經文辦事處的詢問特區等。