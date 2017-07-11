記者林重鎣／台中報導

大里區十九甲地區人口眾多，住戶密集，不過沒有直接前往台中火車站的公車，市議員芬郁特地關心爭取，市府交通局11日說明，將開辦十九甲地區直達火車站的班車，以滿足地方民眾需求，目前已經甄選由東南客運負責經營，並積極進行籌辦中。

張芬郁指出，大里十九甲地區，包括立仁里、立德里和新仁里，住戶人數約2萬5千人，目前區內計有南投客運39路、東南客運7路及台中客運133路、291路行駛，不過接獲民眾反映，都沒有直接前往台中火車站的公車，要搭乘公車前往中興路二段，再轉乘其他公車前往火車站，十分不便。

對於地方的反映，交通局長王義川在大里區公所召開的市政會議中，當場承諾將增加一條十九甲地區公車路線，並經交通局研議規劃後，目前完成規劃及甄選，由於豐原客運放棄，另行甄選由東南客運負責經營，並展開籌辦作業中。

交通局指出，規劃十九甲地區前往火車站的公車路線為，沿現有豐原客運285路公車路線，在行經仁化至善路口站時，直接北上立善橋，接甲堤南路、內新橋、新仁路二段、益民路一段、中興路二段，然後循原有豐原客運285路公車路線抵達火車站東站。

張芬郁要求交通局加強督促豐原客運，早日完成籌備作業，並儘速通車，提供十九甲地區住戶進出便利，不要讓當地住戶淪為二等公民。

另外，張芬郁反映，新開辨的291路公車，抵達十九甲地區時，都已經太晚，學生根本來不及搭車準時到校上課，怨聲四起，要求考慮提早發車，解決地方的困擾。

交通局解說，291路公車起迄點分別是霧峰山多綠社區及大里環保公園，霧峰山多綠社區發車時間為上午6時30分，由於十九甲地區位在路線中段，抵達時間確實稍晚，不過霧峰山多綠社區早在上午6時30分發車，無法考慮再行提早，請地方見諒。