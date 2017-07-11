記者李文生／台南報導

崑山科技大學視訊計系暨媒體藝術研究所與美國Cinemasports拍片協會聯合希臘 、英國、韓國 、寮國、西班牙、塞爾維亞、澳洲等國家，攜手合辦「Youth Summer 2017－國際兒童暑期拍片接力」，即日起為期60天，帶領學童投入電影拍攝，學童化身導演、編劇、攝影師、演員架式十足，期待自己的作品能夠登上國際舞臺。

參賽者需完成一部三分鐘以內的短片或動畫，融入「robot」、「dream」的主題元素，並於英文的官方網站報名以及上傳作品。

科大師生陸續前往各國小帶領學童參與活動，七月份已由視訊系、媒藝所、資訊傳播系學生帶領雲林縣北辰國小學童進行三天的拍片活動與課程，視傳系師生則前往高雄汕尾國小帶領學童參與拍片接力，8月份將規劃視訊系、媒藝所師生至臺南市各所國小的美術班學生參與這項活動。

崑山科技大學數位內容與文化研究中心擔任活動競賽的策畫團隊，李思欣老師說明，除為學童安排專業影像課程學習，另準備專業級的攝影機、收音設備、燈光、軌道、升降機等器材，透過大學生表演、編劇、攝影、剪接等授課課程，讓小朋友了解影片創作的流程及相關器材的操作。

課程中特別融入動態攝影、聲音影像、特效化妝、造型汽球等體驗，希望以活潑有趣的方式帶領學童進入數位影像與動畫相關領域的學習。

數位內容與文化研究中心每年皆舉辦相關活動，希望鼓勵大學生投入中小學影像教學服務，發揮專業所學為中小學電影與動畫藝術創作盡一份心力，該次更與美國Cinemasports合作，帶著世界各地的小朋友一起拍片創作，目前由北辰國小、汕尾國小完成的影片作品，已經在美國Cinemasports官網以及其他合作單位影展展出播映。

小朋友擔任攝影師與演員。

科大視訊生暑期拍片接力活動讓學生們以中英文的形式在短時間內完成創作，北辰國小的王惟綾同學第一次接觸拍片。王惟綾看到大哥哥大姊姊們使用專業攝影器材，透過英文網站協助小朋友報名與上傳影片，覺得非常欽佩。

曾參與過相關活動的陳永霖小朋友飾演影片中的主角，他透過各國官網看到自己與同學們的作品在其他國家的播映會上播出，非常開心又感動。