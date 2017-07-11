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修平科技大學向教育部申請106年度海外實習及研修「學海築夢」、「新南向學海築夢」、「學海惜珠」、「學海飛颺」等系列計畫，及106年度教學卓越計畫海外研習及實習補助，總共獲得550萬元補助，獲獎學生人數達96人，獲得補助金額及學生人數大幅成長。

修平科大校長鄧作樑表示，修平科大申請「國際企業經營與綠色行銷管理實習計畫」、「餐旅專業服務人員培育實習計畫」等案海外實習計畫，獲得教育部「學海築夢」計畫補助；同時亦申請「國際行銷人員培育實習計畫」、「觀光專業服務人員培育實習計畫」等案海外實習計畫，獲得教育部「新南向學海築夢」計畫補助以及有「教學卓越計畫」之新南向政策計畫等補助總計141萬元，選送45位優秀學生前往美國、日本、泰國、新加坡、馬來西亞及越南等國家實習、見習與參訪。

另外在海外研修學習方面，有5位清寒優秀學生獲得教育部「學海惜珠」計畫補助，每位30萬元總計150萬元，赴美國大學校院修讀學分。46位優秀學生獲得教育部「學海飛颺」及「教學卓越計畫」補助總計209萬元，赴美國、日本、澳洲等國外大專校院進行研修學習。

校長鄧作樑強調，選送學生至國外姊妹校進行海外研修，簽約姊妹校有美國威斯康辛州協和大學、日本城西大學、泰國蘭塔納功欣國立皇家理工大學、澳洲雪梨國際管理學院、紐西蘭維特利亞國立理工學院等著名大學，透過海外研修學習可讓學生能增進英文能力，獲取外國學習經驗，發現學習環境的不同，增廣見聞，讓學生達成出國留學進修、實習的夢想。

鄧校長說明，修平科技大學目前推展的國際交流除了海外研修及實習外，更包括海外交換生、出國發表論文、國際志工及參加國際發明展競賽及展演等各式交流活動，使得修平科大學生可以擴展國際視野，提升國際移動力，增加未來國際競爭優勢。