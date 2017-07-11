潔西卡再來台開唱 工作許可免附資歷證明中央社 (2017-07-11 15:45)
（中央社記者余曉涵台北11日電）勞動部今天宣布，從7月起曾來台工作過的外國專業人員再申請工作許可時，不必再附畢業證書、演藝實績等12項文件。例如月底將來台的韓國藝人潔西卡，申請可免附演藝實績證明。
為吸引外國專業人員留台工作，勞動部今表示，從7月起曾獲聘僱許可的外國專業人員，若再從事相同類別工作，但因轉換雇主或聘期中斷而需重新申請工作許可時，得免附畢業證書、教師證、國家運動教練證等12項應備文件。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任邱月雲表示，過去即使外國人在台工作過，若要轉換雇主或受同一雇主聘僱但聘期有中斷情形，重新申請工作許可時，都需再附上畢業證書等資歷證明。
邱月雲說，但考量當中有12項資歷證明不具時效性或變動性，因此決定從今年7月起，曾來台工作者可免附12項資歷證明，但僅限從事相同類別工作者，若轉換類別就需重新檢附。她指出，預計每年有近7000人受益。
另外，邱月雲提醒，若外國人來台從事工作許可以外的工作，將可依法裁罰新台幣3萬元至15萬元。1060711
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