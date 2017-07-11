北車將推智慧化！整理7個北車像迷宮的原因KNOWING新聞 (2017-07-11 14:00)
作者：編輯部
（圖片來源為Flickr）
台北車站結合台鐵、高鐵、捷運、機場捷運等，錯縱複雜的動線使不少旅客容易迷路，甚至被稱為台灣最大的地下迷宮。對此，北市府將打造智慧化台北車站，不僅建置互動電子看板等，也將規劃室內導航APP。
台北車站是許多外地遊客到台北的必經之地，遊客們在不熟悉路線的狀況下，指標就成為他們判斷方向的標準，但因為北車是由不同事業單位管理，所以就會發生指標無法統一或是標示不全的的狀況下，遊客就容易迷路，以下整理出台北車站在動線和使用上的8個問題。
1.缺乏整導覽圖
北車內的導覽圖目前都是部份區域的導覽，讓民眾無法看出整個車站完整的動線，導致民眾無法判別此區域和下一個區域連接的動線在哪。
2.地下連通道使用功能不一
由於北車內有五條地下街和連接京站轉運站的通道，導致許多民眾想要走到轉運站還必須先經過賣場，各條地下街又非常相似，再加上機捷要走地下連通道才能到達，就會讓人有置身迷宮的感覺。
3.指標過於簡單又不統一
北車有時一個標示牌上充滿通往各式月台或車站的標示方向，但由於只是簡單指出方向，但往那個方向走卻又看不到下一個指標，讓人很難判到是否該繼續走或是轉彎，再加上高鐵和台鐵以及捷運又有不同的標示方式，讓人分不清楚到底現在在哪裡。
4.無法判斷出口的正確位置
由於北車的地下連通道過多，出口也高達70幾個，常常我們想從這個出口出站，卻由於標示不清和通道過於相似，一到平面上才發現不是我們想走的那個出口，讓民眾還要再走一段路才能回到原來的地方。
5.部分地下通道寬度不夠
北車的地下通道不大，只要碰上尖峰疏運期間，將可能影響動線的流通性，如果再加上遊客不熟悉路線在通道短暫停留，就可能會有造成雍塞情形，導致動線無法暢通。
6.轉乘將花費更多時間
由於台北車站和機場捷運位在不同站體，所以民眾無法直接在北車搭乘，必須透過地下一層的西側連通道才能到達，如果加上拉行李的步行時間算起來大約要6分鐘，若是從東側台鐵、高鐵以及捷運下車的民眾，則在不考量人潮和迷路的情形下，則需約11到14分鐘，如此一來民眾花費在轉乘的時間將大大增加。
7.北車尚未全智慧化
由於北車內部地下通道眾多，若發生像火災等緊急事件時，民眾可能無法一時得知消息或是了解逃生方向等資訊，很容易造成重大傷亡，也因為目前北車的兩個防災系統為單獨運作，所以智慧化的整合就變得更為重要，另外，像是停車場、看板等設施也都是未來智慧化要注意的目標。
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 福氣之星-緬甸玉貔貅項鍊(五色線-綠)《含開光》財神小舖【D
- 【MIDO Multifort】 Chrono Valioux 計時機械腕錶(M0056141
- 【優力格家具】L型主管桌/辦公桌/HU桌/電腦桌/業務桌 160*7
- 鴻宇HongYew 美國PIMA棉 400織-阿雷克斯 高貴金 雙人四件式
- SWAROVSKI-時尚太陽眼鏡(銀色)-SW10
- 「享購物金再折抵」美國富及第Frigidaire 485L立式無霜冷凍
- Ralph Lauren 小馬毛巾布橫條棉質男T(藍黑)
- SEIKO Criteria 限量魔法計時腕錶(7T92-0LE0K)-銀
- CHIMEI 奇美 26公升360度後旋風電烤箱 EV-26A0BK
- Saebi-Rer_幸福樂章.粉 高密度防蹣精梳棉加大三件式床包組
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》