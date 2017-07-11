作者：編輯部

（圖片來源為Flickr）

台北車站結合台鐵、高鐵、捷運、機場捷運等，錯縱複雜的動線使不少旅客容易迷路，甚至被稱為台灣最大的地下迷宮。對此，北市府將打造智慧化台北車站，不僅建置互動電子看板等，也將規劃室內導航APP。

台北車站是許多外地遊客到台北的必經之地，遊客們在不熟悉路線的狀況下，指標就成為他們判斷方向的標準，但因為北車是由不同事業單位管理，所以就會發生指標無法統一或是標示不全的的狀況下，遊客就容易迷路，以下整理出台北車站在動線和使用上的8個問題。

1.缺乏整導覽圖

北車內的導覽圖目前都是部份區域的導覽，讓民眾無法看出整個車站完整的動線，導致民眾無法判別此區域和下一個區域連接的動線在哪。

2.地下連通道使用功能不一

由於北車內有五條地下街和連接京站轉運站的通道，導致許多民眾想要走到轉運站還必須先經過賣場，各條地下街又非常相似，再加上機捷要走地下連通道才能到達，就會讓人有置身迷宮的感覺。

3.指標過於簡單又不統一

北車有時一個標示牌上充滿通往各式月台或車站的標示方向，但由於只是簡單指出方向，但往那個方向走卻又看不到下一個指標，讓人很難判到是否該繼續走或是轉彎，再加上高鐵和台鐵以及捷運又有不同的標示方式，讓人分不清楚到底現在在哪裡。

4.無法判斷出口的正確位置

由於北車的地下連通道過多，出口也高達70幾個，常常我們想從這個出口出站，卻由於標示不清和通道過於相似，一到平面上才發現不是我們想走的那個出口，讓民眾還要再走一段路才能回到原來的地方。

5.部分地下通道寬度不夠

北車的地下通道不大，只要碰上尖峰疏運期間，將可能影響動線的流通性，如果再加上遊客不熟悉路線在通道短暫停留，就可能會有造成雍塞情形，導致動線無法暢通。

6.轉乘將花費更多時間

由於台北車站和機場捷運位在不同站體，所以民眾無法直接在北車搭乘，必須透過地下一層的西側連通道才能到達，如果加上拉行李的步行時間算起來大約要6分鐘，若是從東側台鐵、高鐵以及捷運下車的民眾，則在不考量人潮和迷路的情形下，則需約11到14分鐘，如此一來民眾花費在轉乘的時間將大大增加。

7.北車尚未全智慧化

由於北車內部地下通道眾多，若發生像火災等緊急事件時，民眾可能無法一時得知消息或是了解逃生方向等資訊，很容易造成重大傷亡，也因為目前北車的兩個防災系統為單獨運作，所以智慧化的整合就變得更為重要，另外，像是停車場、看板等設施也都是未來智慧化要注意的目標。