作者：余宗翰

「台大全球集思論壇」於上禮拜三(7/5)，邀請「無國界記者組織」台北辦事處主任Cédric Alviani(引言人)、印度獨立記者Rana Ayyub、前CNN節目製作人蔡佳宏與香港中文大學新聞與傳播學院副教授朱順慈在台大積學館松柏講堂展開「新興媒體」講座，討論新媒體對大眾的影響。

Rana Ayyub與台下聽眾分享了印度現下的媒體運作與她的經歷，Ayyub不斷強調記者要對自己的報導負責，而且需要勇氣，記者應該 Be fearless, speak your mind，並指出，如果採訪、報導都一直和和氣氣那就不是記者了。

第二位講者蔡佳宏以低頭族掉進施工涵洞的影片為開頭，點出人們太沉迷於手機的趨勢。蔡認為，雖然社交媒體給民眾更多權力去影響世界，尤其是年輕族群，但也須正視其黑暗面。蔡自述，當他1993年加入CNN時人們很好奇電視台如何填滿一天24小時的新聞，同時「垃圾新聞」一詞也在那時出現。現在新媒體、社群媒體當道，新聞可以來自每個人、每個層面，新聞的品質再度受到重視，甚至還有假新聞的議題。

(蔡佳宏)

現在行動科技十分發達，Instagram、youtube等新媒體充斥在日常生活中，抓取人們大多的注意力。現在CNN的挑戰是「人們關注的時間太少」，CNN要把重大新聞濃縮在5分鐘之內，因為大部份的人只會花這麼多時間給CNN。

2008年手機新聞平均只佔用了人們18分鐘，現在已快達到3小時。蔡佳宏認為大家低估了新媒體的影響力，這股對新媒體的沉迷就像喪屍一樣，會漸漸傳染給每個人。而在這個時代裡，如何做出好的選擇成為十分重要的議題。

第三位講者朱順慈開頭先定義何為新媒體。說到「新」媒體，現代人可能會想到Facebook、Snapchat等社群媒體，但朱放寬「媒體/媒介」(media)的定義，指出「新」媒體/媒介不是現代人的專利。

朱順慈以歷史為證，比如蘇格拉底，他認為書寫使人們不再記憶事物，將失去記憶能力，因而抗拒書寫。到了歐洲中世紀，有人無法接受印刷術，認為寫作與記載才能完整地瞭解自己在做什麼，也才能得到其中的樂趣。十九世紀也曾有作曲家反對唱盤機，因為有了唱盤機大家傾向於獨自欣賞音樂，不像以前的人會成群結伴去演奏音樂。電視機出現時也有人認為電視機會汙染年輕人的心靈。每一次新的媒體/媒介出現都會引起人們的憂慮，但新媒體/媒介自有其優點。

(朱順慈)

朱順慈認為，新媒體/媒體可以釋放出人們的時間，比如書寫減少人類記憶的時間與不便，有了印刷術人們不用花時間書寫。同樣的，現在的新媒體也是如此；此外，利用網路人們能在網路上學到許多技能。

然而，新媒體的問題在於，人們知道自己要學什麼嗎？還是隨波逐流，浪費時間？朱順慈曾暗中觀察大家在手機上看什麼，發現許多人在看特定的新聞，花時間在同樣的事物，也常常浪費時間在瑣碎的新聞上。雖然觀察的切入點不同，最後朱順慈與蔡佳宏都指出了「選擇」的重要性。





(首圖由左至右為Cédric Alviani、蔡佳宏、Rana Ayyub與朱順慈；圖片由台大全球集思論壇提供)