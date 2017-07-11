去年古坑行銷竹筍節，鄉長黃意玲與來賓享用竹筍大餐（圖／郭春輝檔案照片 , 2017.07.11）

古坑鄉公所今年為行銷竹筍特產，特別規劃別開生面的「大埔─竹筍Ｘ單車輕旅行」，7月23日（星期日）在景色優美的大埔社區登場，這場別開生面的行銷竹筍創意活動，物超所值，內容豐富，但名額有限，20日截止網路報名，鄉長黃意玲歡迎民眾儘量快報名，到大埔享用竹筍料理，輕旅行感受古坑大埔天然美景，以免向隅。

輕旅行可看到大埔竹藝之美。（圖／記者郭春輝攝 , 2017.07.11）

古坑竹筍全國知名，而大埔更是古坑竹筍集散地，素有「竹筍的故鄉」鄉長黃意玲上任以來，相當重視古坑農特產行銷，每年為了行銷古坑竹筍，費盡心思，令筍農相當窩心。

公所設計的竹筍單車輕旅行ＤＭ。（圖／古坑公所提供 , 2017.07.11）

去年為了行銷古坑竹筍，特舉辦「竹燈夜」，透過以竹子營造的夜景，在七夕情人節邀請民眾享受竹筍料理情人節風味餐，成功的為古坑竹筍行銷。

今年公所為行銷大埔竹筍，特規劃「大埔─竹筍Ｘ單車輕旅行」，將在23日週日登場，公所要透過輕旅行，讓遊客走進「竹筍的故鄉」大埔社區，感受古坑之美，享受道地的竹筍風味餐。

由於大埔社區依山而居，前有松柏坑溪流經，生態資源極為豐富，山區擁有適合親子行及健行的登山步道，溪流旁擁有完整自行車步道系統，是個能為忙碌都市人提供放鬆、休憩的好去處。騎著腳踏車沿著溪流呼吸著大自然樹木所散發的芬多精，及空氣中傳來陣陣的果香，必定能讓您忙碌的身心得到舒展。

鄉長黃意玲表示，這次規劃的「單車輕旅行」，以騎單車方式進入大埔自然生態中，除參觀體驗竹藝品、手工餅乾、醬筍、披薩、竹餐具製作活動外，同時享用當地風味餐，限量40組，本活動只需699元就可享受整組（原市價1,500元）套裝行程體驗，有興趣的民眾們，請盡快報名，以免向隅。

報名自即日起至7月20日止，報名表及內容等相關資訊請瀏覽公所報名網頁。

