古坑「竹筍單車輕旅行」23日登場 另類行銷竹筍NOWnews今日新聞 (2017-07-11 15:25)
古坑鄉公所今年為行銷竹筍特產，特別規劃別開生面的「大埔─竹筍Ｘ單車輕旅行」，7月23日（星期日）在景色優美的大埔社區登場，這場別開生面的行銷竹筍創意活動，物超所值，內容豐富，但名額有限，20日截止網路報名，鄉長黃意玲歡迎民眾儘量快報名，到大埔享用竹筍料理，輕旅行感受古坑大埔天然美景，以免向隅。
輕旅行可看到大埔竹藝之美。（圖／記者郭春輝攝 , 2017.07.11）
古坑竹筍全國知名，而大埔更是古坑竹筍集散地，素有「竹筍的故鄉」鄉長黃意玲上任以來，相當重視古坑農特產行銷，每年為了行銷古坑竹筍，費盡心思，令筍農相當窩心。
公所設計的竹筍單車輕旅行ＤＭ。（圖／古坑公所提供 , 2017.07.11）
去年為了行銷古坑竹筍，特舉辦「竹燈夜」，透過以竹子營造的夜景，在七夕情人節邀請民眾享受竹筍料理情人節風味餐，成功的為古坑竹筍行銷。
今年公所為行銷大埔竹筍，特規劃「大埔─竹筍Ｘ單車輕旅行」，將在23日週日登場，公所要透過輕旅行，讓遊客走進「竹筍的故鄉」大埔社區，感受古坑之美，享受道地的竹筍風味餐。
由於大埔社區依山而居，前有松柏坑溪流經，生態資源極為豐富，山區擁有適合親子行及健行的登山步道，溪流旁擁有完整自行車步道系統，是個能為忙碌都市人提供放鬆、休憩的好去處。騎著腳踏車沿著溪流呼吸著大自然樹木所散發的芬多精，及空氣中傳來陣陣的果香，必定能讓您忙碌的身心得到舒展。
鄉長黃意玲表示，這次規劃的「單車輕旅行」，以騎單車方式進入大埔自然生態中，除參觀體驗竹藝品、手工餅乾、醬筍、披薩、竹餐具製作活動外，同時享用當地風味餐，限量40組，本活動只需699元就可享受整組（原市價1,500元）套裝行程體驗，有興趣的民眾們，請盡快報名，以免向隅。
報名自即日起至7月20日止，報名表及內容等相關資訊請瀏覽公所報名網頁。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ASUS 1011PX．K55 ASUS．ASUS TX201．ASUS G3220．asus 透視．ASUS X402C．桌電 asus．ASUS adapter．asus 14吋 X450JN 筆電．KooPin ASUS．asus memo fhd．ASUS fonepad8．ASUS BT1AE．ASUS V6000 VX1．i7 asus．asus padfone 平板基座．ASUS U35 U30．asus p5q．ASUS N3530．ASUS 19V 3.42A．ASUS i5 筆電．ASUS ZenFone4．ASUS BM6835．asus n56jn i7．20吋 ASUS．asus me302．asus 原廠．asus tf201．X453MA ASUS．ASUS R1 電池
- 壓褶美胸珠飾高腰雪紡長禮服-D.J SEXY
- 【玫瑰錶 Rosemont】茶香玫瑰系列超薄時尚錶(TRS010-05RG-L
- CANON EOS M3 15-45mm STM (中文平輸)-送32G+復古皮套+防潮
- 【Ogival 愛其華】雅痞紳士 機械錶(3360AMSR雙色款)
- 【Tonia Nicole東妮寢飾】MOISFINE調濕溫控四季被(雙人)贈
- MY傢俬 簡約日系綠意布面單人沙發
- NIKE VICTORY SOLID LC素面運動休閒POLO衫(螢光黃)749333-7
- 后 拱辰享雪白光采水凝霜(4ml)*6+淨白活妍氧氣霜(4ml)+復古
- ELLE 法式時尚 裸鑽橫條紋霧面防刮系列24吋 輕時尚鑽石顆紋
- 【奧柏錶Olym Pianus】復古優雅石英錶(5657DMS)
總統陪外賓訪高雄 陳情民眾表達區呼口號【中央社】
保鮮膜險絆倒騎士 屁孩：只是好玩【NOWnews今日新聞】
病徵似感冒又像中風 請注意慢性硬腦膜下出血【NOWnews今日新聞】
全台首場無現金交易市集 將於草悟道登場【NOWnews今日新聞】
婦人未兩段式開門 台東騎士命喪車門【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》