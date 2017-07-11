王陳婦人感謝北港附醫所有醫護人員細心的照護。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.07.11）

腦部對於人體的重要性無須贅言，因各種意外造成腦部損傷的憾事亦時有所聞。去年12月23日凌晨，雲林北港王陳婦人騎車不慎與汽車發生擦撞，造成腦部受創、意識不清，家屬警急送至中國醫藥大學北港附設醫院（下稱北港附醫）急診室，當時昏迷指數只剩6分，一度命危。但在院方神經外科醫師全力搶救，並輔以中西醫團隊數個月來悉心診治之下，患者情況開始好轉，到現在已可以依靠輔助器行走，並可與人簡易對話，甚至還會打麻將！家屬見患者傷病漸除，感激之情溢於言表。



北港附醫神經外科巫智穎醫師表示，頭部外傷是指頭部受到外力撞擊後造成程度不同的腦部傷害。依據昏迷指數(GCS)分類的話，3-8分為嚴重頭部外傷， 9-12分為中度頭部外傷，13-15分為輕度頭部外傷。統計指出，嚴重頭部外傷的死亡率約為35%，若再合併其他器官損傷，如腹內出血、主動脈剝離、氣血胸、肺部挫傷、脊椎外傷、骨折等等，則死亡率會更高。王陳婦人到院時昏迷指數6分 ，經電腦斷層檢查發現右側硬腦膜下出血併發嚴重水腦，血塊厚度約2.5公分，造成中線偏移壓迫腦幹，導致四肢癱瘓、瞳孔放大，於是緊急送進開刀房作開顱手術，清除腦內血塊，並降低腦部腫脹，經歷2次手術，情況才逐漸穩定。術後在神經外科、胸腔科、復健科、神經內科、中醫團隊照顧下，目前陳女士意識清醒，可以與人簡易對談，經口進食不需靠鼻胃管，恢復良好。

北港附醫中醫部何宗融部長表示，106年2月3日起王陳婦人開始會診中醫，當時患者持續低燒、意識不清，昏迷指數7分，仍屬重度腦傷昏迷，也還放置氣管內管，但在會診中醫後出現曙光，其中針灸方面使用「奇經八脈針法」打通經絡氣血瘀滯及患病處，並使用芙蓉葉熱敷湧泉穴透過經絡運行治百病，2週後患者拔除了氣管內管可自主呼吸，意識也恢復清楚。至今五個多月，在中醫治療下，肢體能力已大幅改善，手腳皆可伸縮活動。何部長補充道，許多研究報告顯示，不論是腦傷還是中風，以中醫針灸、中藥越早介入治療，可「醒腦開竅」促進腦血循環，更可加速病患的意識恢復以及降低肢體程度的受損情形，

王陳婦人的兒子闡述，真的不知如何感謝醫師們的救命之恩。很難想像當初躺在病床昏迷不醒的媽媽，現在竟然可以跟人打麻將、說話，病情能復原到此地步，真的仰賴北港附醫所有醫護人員細心的照護。現在持續每週復健、中西醫回診，追蹤腦傷後續情況，媽媽也逐漸恢復到日常的生活中。



北港附醫吳錫金院長表示，嚴重頭部外傷若能把握黃金時間緊急送醫治療開刀，就能擁有較高的存活率。但即便第一時間送到急診，也不是每個嚴重頭部外傷的患者都能像王陳女士這麼幸運能夠恢復意識，因為有本院西醫的手術藥物控制、中醫的針灸中藥全身調養，再加上中西醫合療團隊把握黃金3個恢復期，才能有此「奇蹟」。

中西醫團隊悉心診治之下，患者情況開始好轉，還會打麻將了。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.07.11）