圖說，新北市政府觀光旅遊局今日在市民廣場前，舉辦海洋獨立音樂大賞10強名單公布暨安全宣導的記者會。（圖／記者陳志仁攝，2017.07.11）

新北市政府今（11）日公布「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭－海洋獨立音樂大賞」的10強入圍名單，包括.I Mean US、Ripple、The Tic Tac、Triple Deer、.比茲卡西（BIZ cashi）、火燒島、城市雨人（The City Rain Man）、倒車入庫（Reversing into Garage）、眠腦及厭世少年（Angry Youth）；歡迎7月28日至7月30日到福隆海水浴場，參加這場盛夏搖滾Party！

新北市政府觀光旅遊局今日在市民廣場前，舉辦海洋獨立音樂大賞10強名單公布暨安全宣導的記者會，由去年奪得海洋獨立音樂大賞的「青春大衛」演唱揭序幕；新北市長副市長葉惠青表示，今年海祭重視健康、安全、環保與暢行，新北市政府團隊每日將投入約1500名工作人員，提供最完善的交通、消防及醫療等防護措施外，還有緝毒犬與防爆犬隨時出沒，要讓民眾玩得安全又盡興。

新北市政府警察局為防毒及反恐，每日將出動緝毒犬與防爆犬進駐，維護會場內外安全，防止毒品入侵，讓民眾快樂玩一夏；同時為保持活動會場周邊交通順暢，活動期間7月28日至30日每日的10時至24時，將於臺2丙線交岔路口、東北角海岸風景區入口、福隆街口、靈鷲山入口處設置交通管制，另活動期間每日8時至晚上10時，臺2線沿線雙向路邊禁止臨時停車。

為了確保參與遊客順利到達會場，新北市政府交通局除協調臺鐵及客運業者加開班次，並規劃4條行人通行路線至活動會場，針對自行開（騎）車前往的民眾，也規劃7處汽、機車停車場，總共提供2100個汽車車位及1770個機車車位，全數免費提供遊客停放，更貼心設置2條免費接駁專車路線，接送停車的旅客往返活動會場；呼籲駕駛人依牌面指示停放，切勿違規停車，以免花錢又違法。

這次海洋音樂祭，除了持續熱力搖滾外，新北市政府環保局邀請所有來參加海祭的朋友們一起成為「不塑之客」！環保局今年海祭將與攤商合作推動「不塑海祭」，現場減少提供一次性塑膠製品，設置「行動資收站—不塑之客讚出來」、「不塑海祭─資收兌好禮」及趣味闖關等攤位，民眾可以拿資收物跟猛男辣妹環保隊兌換環保的禮品，同時也於內灘推出「不塑之客召集令」。

炎炎夏日艷陽高照，從事戶外活動相當容易中暑，新北市政府衛生局教大家「抗暑防曬三招」，第一招「保持涼爽」穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，戴帽子、墨鏡、穿防曬外衣等並前往通風環境；第二招「隨時補充水分」並盡量不以飲料代替水；第三招「提高警覺」隨時留意自身身心狀況、發生緊急事件立即通報周邊相關單位，呼籲各位做好防曬妙招才能輕鬆享受美好的夏日海祭時光。