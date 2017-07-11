郭綜合醫院與成大醫院策略聯盟 合作病房啟用NOWnews今日新聞 (2017-07-11 15:31)
郭綜合醫院與成大醫院為減少急診候床時間與困擾，兩院策略聯盟於郭綜合醫院7樓成立合作病房，今（11）日郭宗正院長與成醫楊俊佑院長簽約，並一起為合作病房揭牌，吸引許多病友圍觀，好奇打聽院際合作所帶給病友的相關醫療服務。
楊俊佑表示，兩院成立合作病房，初期科別以內科的一般科或老人科為主，由郭綜合醫院醫師負責診治，成大醫院支援共照醫師，兩院合作一起照護轉診的病人。郭宗正院長也表示，轉院至合作病房的病友，將免收掛號費。
楊俊佑指出，成大醫院急診將候床病人轉至郭綜合醫院的合作病房，會透過資訊系統先掌握合作病房病床資訊，線上點床選床，並與郭綜合醫院急診聯繫，由兩院醫療人員直接接觸、溝通，亦建立醫療資訊交換的系統，以確保病人病情資訊的傳遞，讓病人的照護不疏漏。
郭宗正表示，合作病房初期有護理站旁的10張病床，包括：2間3人健保房，計6床；2間雙人房，計4床。合作病房的病床將採彈性運用，未來視情況再做調整。
郭宗正院長指出，成大醫院與郭綜合醫院不僅有病房合作，且雙方本就有轉診、轉檢等合作，如電腦斷層、磁振造影等檢查，若在成大等候較久時，可安排到郭綜合醫院檢查，讓診斷流程更順暢。郭綜合醫院也有成大醫院訓練出來的優秀醫師服務，為雙方合作奠下堅實的基礎，將來兩院可為病友提供更快捷、安心且無縫接軌的服務。 病人轉院作業時程，初期以週一至週五平常上班日的白班為主，且將建立雙向轉診之模式，朝落實分級醫療、疏解壅塞的方向努力。
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