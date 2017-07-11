高雄美濃黃蝶翠谷今（11）日傳出國中生溺斃意外！一名年約16歲的吳姓少年和3名友人相約前往黃蝶翠谷戲水，卻不慎溺水，被救起時沒有生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

暑假到來，不少學生紛紛相約到海邊、溪邊戲水，不料才不到兩周，各地溺水意外頻傳。11日中午，吳姓少年和3名友人赴位於美濃區廣林里的黃蝶翠谷遊玩，4人在德望山莊吊橋下水域戲水，不料吳姓少年不慎沉入水中，警消獲報後趕往救援，於1時許將吳姓少年救起，不過已沒有生命跡象，緊急送醫搶救40多分鐘後仍宣告不治。

據了解，吳姓少年的溺水處溪水不深，過去也沒發生過溺水事件，而警消初步研判，吳姓少年可能是戲水時不慎滑倒，一時心急加上同行友人未在第一時間救他，才會釀成悲劇。

吳姓少年剛從國中畢業，並考上高雄旗山農工，不料尚未展開高中生涯就不幸殞命，家屬接獲通報後已趕往醫院，至於相關溺水原因警方正深入調查。