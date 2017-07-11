高雄美濃傳溺水意外 國中少年魂斷黃蝶翠谷NOWnews今日新聞 (2017-07-11 15:37)
高雄美濃黃蝶翠谷今（11）日傳出國中生溺斃意外！一名年約16歲的吳姓少年和3名友人相約前往黃蝶翠谷戲水，卻不慎溺水，被救起時沒有生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。
暑假到來，不少學生紛紛相約到海邊、溪邊戲水，不料才不到兩周，各地溺水意外頻傳。11日中午，吳姓少年和3名友人赴位於美濃區廣林里的黃蝶翠谷遊玩，4人在德望山莊吊橋下水域戲水，不料吳姓少年不慎沉入水中，警消獲報後趕往救援，於1時許將吳姓少年救起，不過已沒有生命跡象，緊急送醫搶救40多分鐘後仍宣告不治。
據了解，吳姓少年的溺水處溪水不深，過去也沒發生過溺水事件，而警消初步研判，吳姓少年可能是戲水時不慎滑倒，一時心急加上同行友人未在第一時間救他，才會釀成悲劇。
吳姓少年剛從國中畢業，並考上高雄旗山農工，不料尚未展開高中生涯就不幸殞命，家屬接獲通報後已趕往醫院，至於相關溺水原因警方正深入調查。
關鍵字：
下一則：國道嚴重車禍 巴士司機死亡（1）
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NINE WEST 魚口鞋．CUMAR 高跟魚口鞋．魚口鞋．拼接 魚口鞋．交叉魚口鞋．低跟魚口鞋．魚口鞋 交叉 拉鍊．果凍 魚口鞋．高跟魚口鞋．水鑽 魚口鞋．粗跟魚口鞋．蕾絲 魚口鞋．CUMAR 俏麗甜心 魚口鞋．全真皮 蕾絲 魚口鞋．CUMAR 蝴蝶結 魚口鞋
總統陪外賓訪高雄 陳情民眾表達區呼口號【中央社】
保鮮膜險絆倒騎士 屁孩：只是好玩【NOWnews今日新聞】
病徵似感冒又像中風 請注意慢性硬腦膜下出血【NOWnews今日新聞】
全台首場無現金交易市集 將於草悟道登場【NOWnews今日新聞】
婦人未兩段式開門 台東騎士命喪車門【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》