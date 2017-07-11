Gogoro太強勢 三陽、光陽降價競爭NOWnews今日新聞 (2017-07-11 15:42)
睿能創意於 5 月底推出新系列 Gogoro 2 ，由於最低的汰車換新售價僅 3.88 萬元，創下 1.5 個月內銷量逾 1.3 萬台的表現。光陽工業也馬上在 6 月初推出汰舊換新價 3.88 萬元的 CUE 100 迎戰，單月熱銷逾 7600 台。三陽工業則是在 7 月初加入戰局，推出 GT Super2 汰舊換新價最低 4.38 萬元。
睿能創意創辦人陸學森於今（ 2017 ）年 5 月底宣布推出新系列「 Gogoro 2 」，不僅購入價最低僅 3.88 萬元，且零組件都為一般機車的共通規格，解決過去為人詬病的維修與價格問題，創下 3 天接單千台、 1.5 個月賣出 1.3 萬台的佳績。
不過本土機車龍頭廠也陸續加入戰局。三陽工業於 7 月初推出 GT Super2 汰舊換新價 4.38 萬元，並加送 1 年丟車賠車險。
▲沉寂已久的三陽，也在 7 月初加入戰局，推出 GT Super2 汰舊換新價 4.38 萬元、並加送 1 年丟車賠車險。（圖／截自三陽工業官網）
光陽工業則是在 6 月初以 CUE100 迎戰 Gogoro 2 ，且 3.88 萬元的優惠價格將延續至 7 月底，並加贈 1 年 3 萬元失竊險等優惠吸引消費者。另外，光陽工業也將戰線拉長至 125 系列機車，於 7 月初推出 GP 125 鼓煞版汰舊換新價 4.18 萬元，也加贈 1 年丟車賠車險。
▲光陽工業也順勢推出各車款的新系列，包括 New Many 、 GP 125 等。（圖／NOWnews資料照）
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