【旅遊經 洪書瑱報導】

南春吶北海祭是台灣二大海洋音樂盛事，而海祭今(2017)年將邁入第十七個年頭，因此「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭」以「海洋十七，我們一起！」為口號，將於7月28日至7月30日在福隆海水浴場盛大舉辦，而今(11)日也公布海洋獨立音樂大賞十強名單(依筆畫順序)，包括：1.I Mean US、2.Ripple、3.The Tic Tac、4.Triple Deer、5.比茲卡西(BIZ cashi)、6.火燒島、7.城市雨人(The City Rain Man)、8.倒車入庫(Reversing into Garage)、9.眠腦、10厭世少年(Angry Youth)等！





海祭十強公布



由於海祭期間，是陽光、比基尼及玩水享「樂」的大好時光，消防局呼籲遊客配合現場管制規定，避免危險戲水行為，以確保自身安全。新北市政府消防局表示，考量部分海域水流較強，易滋危險，將於福隆海灘劃定安全戲水區，並每日動員消防人員及民間救生團體200名人力，例假日更提升至300人，提供民眾安心戲水的環境，活動場域配置4輛救護車、15艘橡皮艇、5部水上摩托車待命。

為使展現健康活動精神，活動期間將加強防毒及反恐，新北市政府警察局表示，每日將出動緝毒犬與防爆犬進駐，維護會場內外安全，防止毒品入侵，讓民眾快樂玩水享「樂」一「夏」。同時為了保持活動會場周邊交通順暢，活動期間7月28日至30日每日10時至24時，將於臺2丙線交岔路口、東北角海岸風景區入口、福隆街口、靈鷲山入口處，共四處設置交通管制；另活動期間每日8時至晚上10時，臺2線沿線雙向路邊禁止臨時停車。

為了讓活動能順「行」，新北市政府交通局除協調臺鐵及客運業者加開班次並規劃4條行人通行路線至活動會場，針對自行開(騎)車前往的民眾，也規劃了7處汽、機車停車場，總計提供2,100個汽車車位及1,770個機車車位，全數免費提供遊客停放，更設置2條免費接駁專車路線，接送停車的旅客往返活動會場，呼籲駕駛人依牌面指示停放，切勿違規停車，以免花錢又違法。

新北市政府環保局邀請所有來參加海祭的朋友們一起成為「不塑之客」！當天環保局將設置「行動資收站—不塑之客讚出來」、「不塑海祭─資收兌好禮」以及趣味闖關等攤位，民眾可以拿資收物跟猛男辣妹環保隊兌換環保禮品，或者到「新北i環保」粉絲專頁按讚，並完成合照打卡即可兌換環保紀念好禮!

海祭在炎炎夏日火熱登場，從事戶外活動時，要避免中暑，新北市衛生局教大家「抗暑防曬三招」：第一招「保持涼爽」穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，戴帽子、墨鏡、穿防曬外衣等並前往通風環境；第二招「隨時補充水分」並盡量不以飲料代替水；第三招「提高警覺」隨時留意自身身心狀況、發生緊急事件立即通報周邊相關單位！

相關「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭」訊息請至活動官網(http://hohaiyan.ntpc.gov.tw)查詢！

圖片：新北市政府提供