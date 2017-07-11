雲朗觀光攜手親愛國小學童推出音樂饗宴

【旅遊經 洪書瑱報導】



台灣又有團體在國際舞台綻放光芒，成為台灣之光！來自南投仁愛鄉的親愛愛樂弦樂團，於維也納當地時間7月8日下午，贏得維也納國際青少年音樂節(The Summa Cum Laude Festival in Vienna）比賽弦樂合奏世界冠軍，預計於11日在維也納市政廳受獎。



此次比賽，代表台灣的「親愛愛樂弦樂團」，以演奏曲目包括《莫札特KV136（嬉遊曲）》、《泰雅序曲》以及《馬卡道狂想曲》等來演出，而此次參賽的6個弦樂團中，以悠揚的樂聲博得台下觀眾一致好評拿下優勝，評審以「 非常突出的勝利贏得第一名（You are the first prize with outstanding success.）」來形容他們的表現。

積極培育原鄉音樂人才的南投縣仁愛鄉親愛愛樂弦樂團，幕後推手是親愛國小教師王子建、陳珮文夫婦，目前成員都是部落從國小到大學的原住民學童，持續在音樂之路邁進，42位成員前往維也納參賽14天的費用高達400萬以上，樂團除了籌辦了3場售票演奏會，並義賣精製手繪迷你提琴來籌募經費，除此之外，亦獲得雲品溫泉酒店、雲朗觀光集團辜懷如董事長以及外交部等各界贊助，南投親愛村全村也湊了5萬多的旅費，讓學子走向國際，登上更高音樂殿堂圓夢。

自2014年發起雲品溫泉酒店日月潭亦透過「音樂夢想樹」、「牛奶傳情到親愛」等活動，支持南投仁愛鄉親愛愛樂學童的音樂學習，更多次安排國際小提琴家胡乃元與親愛愛樂弦樂團共同演出。為讓這些孩子們，在參加維也納國際青少年音樂節前，酒店還請館內禮賓接待組，與學童們分享飛機上的禮儀經驗。



雲品溫泉酒店提供長途飛機經驗分享

此外，雲品溫泉酒店更貼心安排有擔任座艙長經驗的羅惠容協理，為此次出國比賽的42位學童分享長時間飛行所需要注意的事項，也特地為學童們準備了機上盥洗包，還細心的準備了糖果以防機上耳鳴不適時可食用。而值得一提的是，盥洗包中還有辜董事長給學童的打氣祝福小卡，給予這群學童們，在這趟維也納之旅及演出能順行成功。

這次比賽的優勝隊伍親愛愛樂弦樂團，預定於維也納時間11日下午2時於維也納音樂廳大廳表演，演出泰雅序曲，並在晚間八點在維也納市政廳（Vienna City Hall）舉辦頒獎典禮，透過音樂的分享，親愛愛樂要讓全世界都認識台灣!

台灣還有許多優秀的表演者及團體，在等待一個發光舞台的機會，相關政府單位及企業團體甚至是有心、有力人士能適時適度給予支持動力，相信在國際舞台中「台灣之光」更能處處閃耀！

圖片：雲朗觀光集團提供