【旅遊經 黃子芸報導】

暑假到了，是否正計畫要帶家人、孩子出國呢？走過許多旅遊城市，跟上郵輪旅遊風，感受一站雙程的旅遊樂趣！「郵輪就是旅遊目的地」，選擇豪華郵輪，船上有數不盡的異國美食，還有多元豐富的娛樂設施，娛樂表演，一覺醒來還能輕鬆暢玩陸地美景，是最推薦全家人出遊的選擇方式之一。

暑假搭乘寶瓶星號行程價格親民，非常適合親子一同遊玩。(圖片提供/麗星郵輪)

想體驗價格親民、高CP值的沖繩、石垣島之旅嗎？短線航程中首推「麗星郵輪．寶瓶星號～日本沖繩雙嬉4天3夜之旅」、「麗星郵輪．寶瓶星號～日本石垣島假期3天2夜之旅」以及「麗星郵輪．寶瓶星號～歡樂海洋假期3天2夜之旅」等航程，基隆港出發，暢遊那霸、宮古島，體驗日本南國風情與傳統琉球文化，豐富的岸上觀光行程任君挑選，旅客能飽覽絕美的「宮古藍」，更棒的是一家人同行也不怕荷包大失血，每年暑假期間還有針對小朋友舉辦「小小航海家～查理船長的海上學堂」活動，盡情體驗歡樂海上學習之旅！

充滿古琉球風情文化的首里城。(圖片提供/旅遊經)

在郵輪上可以盡情享用船上提供的設施，光是露天泳池就可以讓孩子玩上半天！爺爺奶奶也可以坐在泳池旁的躺椅看著兒孫們遊樂！另外，船上也有豐富的表演娛樂節目，尤其像是寶瓶星號在2017年新推出的原創歌舞劇「紅心皇后」以及西班牙魔術師Ezker 的「The Revolution」等精采絕倫的節目，保證大人小孩都會看到目不轉睛！

寶瓶星號上花樣百出的娛樂表演，保證看到目不轉睛！(圖片提供/麗星郵輪)

針對饕客，上了豪華郵輪想吃多少就吃多少（部份餐廳需要額外付費），一日多餐，選擇豐富。例如麗星郵輪寶瓶星號船上，亞洲特色餐館－「香味軒」以及自助燒烤餐廳－「奧珊娜燒烤」等豐富多樣的餐食選擇滿足饕客們挑剔的胃口，若是想要暢飲一番，還有露天香檳吧與池畔酒吧，提供的飲品種類繁多，浪漫的氣氛特別適合想要放鬆的情侶、家人、親友。

豐富多樣的餐食選擇，滿足饕客的味蕾。(圖片提供/麗星郵輪)

暑假搭乘寶瓶星號航向沖繩雙嬉與藍色石垣島，到沖繩國際通散散步，購買藥妝品與伴手禮，或是品嘗岸上新鮮的海產等，又或是踏上石垣島細白沙灘、在蔚藍海洋浮潛，都能讓大小朋友遠離繁忙工作與升學壓力，度過美好的盛夏時光！想知道更多麗星郵輪寶瓶星號夏季航程訊息，請洽上麗星郵輪官網或至「郵輪王」粉絲專頁查詢。