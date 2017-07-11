(中央社訊息服務20170711 15:16:23)深獲各界好評的桃園市金牌好店選拔活動已邁入第8屆，今(106)年度評選活動正於7月10日、11日熱烈舉行，本屆也特別邀請到臺北西華飯店總經理周武、世界廚藝邀請賽冠軍駱進漢、知名美食節目主持人劉仁華(阿華師)等專業級美食評審，為桃園評選出最具特色的金牌好店。



經濟發展局局長朱松偉表示，為促進桃園市餐飲服務業蓬勃發展，經濟發展局每年規劃辦理金牌好店選拔，深獲業界認同，感謝本市餐飲業者今年熱烈參與，報名金牌好店的家數達到130家，從特色餐廳到星級飯店皆積極備賽，爭取榮耀，參賽的特色菜式豐富，包括閩粵、客家、原住民、異國風味，展現桃園餐飲業的多元創新，以及在地美食蘊含的豐富文化背景，包括「溪友緣風味料理店」的橙花排骨、「來福星花園大飯店」的蟹黃海鮮豆腐煲、「打鹿岸原住民人文主題餐廳」的海陸串燒拼盤、「日本廚房」的台日友好懷石料理等，在7月10日、11日初審評選會上，參賽店家無不卯足全力拿出各店家的拿手好菜，而本次評分項目除口味、特色、美學、健康、創意外，也特別規劃了加分機制，如取得食品履歷及服務相關認證資料等可額外加分，為消費者的健康把關，而與桃園文化連結性也是一大重點，務必挑選出能代表桃園的特色店家，將具有多元文化的桃園美食推薦給各位饕客。



在經過激烈的初審評選後，將選出40家入選店家，並於7月17日在中壢古華花園飯店舉行初審結果記者會，現場將展現出各入選店家精彩的美食上菜秀，也將公布第二階段的評審實地訪查及網路票選活動，讓大家以行動支持桃園特色美食，並提供豐富的抽獎禮品，讓大家有吃又有拿。(相關活動資訊請上網搜尋「2017桃園金牌好店」，活動網址：http://www.tgmr.989.com.tw/)



訊息來源：桃園市政府經濟發展局商業發展科