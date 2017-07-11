(中央社訊息服務20170711 15:10:51)行政院於今(11)日通過前瞻基礎建設第一期預算，其中涉及農委會共計5項計畫，預算45.87億元，農委會將與相關部會通力合作，改善農業水環境，增加水資源調度能力，並帶動地方產業發展。



農委會指出，在前瞻基礎建設第一期計畫中，包括執行水庫集水區治理，投入26億元，辦理全國水庫集水區內之崩塌地治理及野溪整治，改善水源水質；執行縣市管河川及區域排水整體改善，投入10億元，辦理農田排水治理及取水工程設施(構造物)改善，以強化都市及村落防(適)災能力；執行全國水環境改善，投入8億元，結合漁業生產與休閒等功能，改善漁港、養殖及海岸周邊設施及環境營造，加強漁業休閒觀光產業發展；辦理精進灌溉節水管理推廣及建置，投入1.2億元，運用物聯網技術，達成節省農業灌溉用水量，提高單位面積產能之效率，並增加水資源調度空間。



該會除執行上述4項計畫外，第5項計畫係辦理阿里山森林鐵路42號隧道復建，投入0.67億元，計畫完工後可恢復全線通車外，挹注阿里山地區整體觀光效益，亦可達成動態保存阿里山森林鐵路珍貴文化資產之目標。



農委會再次強調，透過前瞻基礎建設計畫之實施，將整合水庫、河川上中下游、漁港治理、強化流域內防(適)災能力、改善水源水質，增加水資源調度空間，推動農業水資源永續利用，並辦理阿里山森林鐵路復建工程，儘速恢復全線通車，帶動地方產業發展。



訊息來源：行政院農業委員會