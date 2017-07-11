台南市1名65歲男子11日上午騎機車（紅圈處）逆向上國道3號，從關廟服務區路段一路在南下路段往北騎，還拒絕警方攔截；最後警方為了安全封鎖國道，並再次設下攔截點，才順利把人帶走。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年7月11日