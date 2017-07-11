泰女來台旅行遺失護照迷路 警熱心協助中央社 (2017-07-11 15:51)
1名泰籍女子（左）來台自助旅行卻遺失護照迷路，不知所措，向彰化縣警察局交通隊求助，員警江敦霖（右）幫忙辦證件，讓女子能繼續行程。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 106年7月11日
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