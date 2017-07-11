加州臥舖巴士客艙隔間中央社 (2017-07-11 15:51)
加州臥舖巴士取名客艙（Cabin），因巴士內部空間設有24張客艙床舖的隔間。（Cabin Bus提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年7月11日
關鍵字：
上一則：臥舖巴士往返南加州與北加州
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Kipling U.S.A. 2017時尚挑戰者2號翠綠色後背包【預購】
- 鴻宇 美國棉 抗菌 Hello Kitty 我的甜蜜夥伴-雙人薄被套
- 【BURBERRY】英國倫敦白色純棉幼兒短褲(3 MONTHS)
- PEPPER`S 天馬包 牛皮餅乾方包-奶茶色
- Sperry Top-Sider 英倫紳士皮鞋-酒紅
- 大聲公拉桿型無線式多功能行動音箱 (耳掛+話筒) 組
- 《韓國FOLDAWAY》遊戲圍欄-Vitamin維他泡泡-140*100(加寬款
- 【瑞士愛其華 Ogival】黑鷹計畫 機械錶(飛官銀 3360AMSR)
- (三色任選)(莎莎代言)tokuyo 3D俏腿機 TF-655(美腿機)
- WuMi 無米 真皮葛妮絲美型明星包 鮮奶白
台北8夜市商圈聯合「打牙祭」 票選特色小吃【台灣好新聞報】
2017台北河岸童樂會第1階段報名額滿 12日開放第2階段報名【台灣好新聞報】
香草航空行李限重調降 遊日旅客必知情報【MOOK景點家】
厭世梗襲捲三大百貨 多家快閃櫃接力登台【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》