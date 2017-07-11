臥舖巴士往返南加州與北加州中央社 (2017-07-11 15:51)
加州業者推出從南加州聖塔蒙尼加至北加州舊金山的臥舖巴士，以便利夜行的旅客。（Cabin Bus提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年7月11日
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