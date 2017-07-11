科技松環島開跑 人才扎根前瞻未來中央社 (2017-07-11 15:51)
科技部部長陳良基（中）11日出席「科技松」展覽開幕活動，暑期科技饗宴環島系列活動將再移師雲林、高雄及花蓮屋拉力部落等地。中央社記者廖禹揚攝 106年7月11日
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