逝世5年內未領 2.1億退休金挹注至基金中央社 (2017-07-11 15:51)
勞工保險局11日表示，勞退新制的勞工因故死亡，符合請領資格的遺屬若未在5年內向勞保局請領該勞工退休專戶的退休金，其金額將挹注至勞退基金當中，遺屬也不得再申請請領。圖為勞工工作情形。中央社記者徐肇昌攝 106年7月11日
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