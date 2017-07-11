中共昆山市委書記姚林榮參觀昆博會中央社 (2017-07-11 15:50)
中共昆山市委書記姚林榮（右2）和電電公會理事長郭台強（右4）一同參觀2017昆博會。中央社記者張淑伶昆山攝 106年7月11日
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