大立光再寫台股新天價（3）中央社 (2017-07-11 15:50)
市場對蘋果iPhone8銷售信心堅定，進入拉貨倒數，股王大立光率先發威，11日強勢跳空開高一路走高，大漲逾200元，衝上5295元，漲幅超過3％，再寫新天價，帶動玉晶光跟著強勢表態。中央社記者徐肇昌攝 106年7月11日
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