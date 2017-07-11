大立光再寫台股新天價（2）中央社 (2017-07-11 15:50)
市場對蘋果iPhone8銷售信心堅定，進入拉貨倒數，股王大立光率先發威，11日強勢跳空開高一路走高，大漲逾200元，衝上5295元，漲幅超過3％，再寫新天價，帶動玉晶光跟著強勢表態。中央社記者徐肇昌攝 106年7月11日
關鍵字：
上一則：大立光再寫台股新天價（1）
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SUPER 果凍．nike 果凍．Snow 果凍．Miro 果凍．ee9 果凍．Apple 果凍．果凍鞋．Aimee 果凍．NBA 果凍．果凍筆．Lucky 果凍．遙控器果凍套．盛香珍 果凍．FURLA 果凍．BLANG 果凍．果凍杯．G3 果凍套．果凍套．why 果凍．XOOM 果凍．LL 果凍．NPG 果凍．Flyer 果凍．HFPWP 果凍．Ziya 果凍．TWM 果凍．ndsi 果凍．Miaki 果凍．Acer Liquid 果凍套．JuJu 果凍鞋
- Homelite 18V 鋰電池多功能切割打磨機(HMT1801M)
- COACH 馬車防刮皮革前口袋ㄇ字拉鍊長夾(銀)
- GEOX - D.FLORALIE 涼鞋 山羊皮
- 【City Diamond引雅】Animal Farm系列(羊 鑽石白K墬)
- 【亞帝芬奇】花朵情緣GIA50分八心八箭鑽墬(D COLOR搶購專案
- 【彩糖鑽工坊】GIA 30分系列 D/SI2 鑽戒求婚戒(R72或R94)
- GEOX - D LOLA A 仕女鞋 羊皮牛皮
- 【彩糖鑽工坊】GIA 50分系列 E/VS2 鑽石項鍊(P22或P27)
- 【Gennie’s奇妮】防電磁波背心式工作服-產前/產後(GQ51)-水
- PHYTO髮朵 絲漾洗髮精買3送1特惠組
季尚庭:非農未能拯救黃金 本周金價何去何從【北京新浪網】
先別管蚊子愛哪一味 防蚊止癢比較急【好房網News】
銀價上周跌逾6% 金價上周累積下跌2.5%【北京新浪網】
金價從3月低位上漲 交易商等待升息信號【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》