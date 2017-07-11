市場對蘋果iPhone8銷售信心堅定，進入拉貨倒數，股王大立光率先發威，11日強勢跳空開高一路走高，大漲逾200元，衝上5295元，漲幅超過3％，再寫新天價，帶動玉晶光跟著強勢表態。中央社記者徐肇昌攝 106年7月11日