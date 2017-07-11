大立光再寫台股新天價（1）中央社 (2017-07-11 15:50)
市場對蘋果iPhone8銷售信心堅定，進入拉貨倒數，股王大立光率先發威，11日強勢跳空開高一路走高，大漲逾200元，衝上5295元，漲幅超過3％，再寫新天價，帶動玉晶光跟著強勢表態。中央社記者徐肇昌攝 106年7月11日
關鍵字：
上一則：台西離島工業區轉型綠能專區
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SUPER 果凍．nike 果凍．Snow 果凍．Miro 果凍．ee9 果凍．Apple 果凍．果凍鞋．Aimee 果凍．NBA 果凍．果凍筆．Lucky 果凍．遙控器果凍套．盛香珍 果凍．FURLA 果凍．BLANG 果凍．果凍杯．G3 果凍套．果凍套．why 果凍．XOOM 果凍．LL 果凍．NPG 果凍．Flyer 果凍．HFPWP 果凍．Ziya 果凍．TWM 果凍．ndsi 果凍．Miaki 果凍．Acer Liquid 果凍套．JuJu 果凍鞋
- 【agnes b.】New York 牛皮兩用波士頓包(大/桃)
- Canon 760D 18-55mm STM 變焦鏡組(平輸中文)
- 【彩糖鑽工坊】GIA 30分系列 G/I1 鑽戒求婚戒(R23或R24或R3
- 【今生金飾】悠遊風尚(男 純金時尚黃金對戒)
- 【COACH】橢圓馬車防刮皮革手拿-手提包(附緹花萬用袋/2色選
- Ralph Lauren 匹馬棉質V領長袖針織男衫 (紫)
- Sleepypod Air 寵物旅者飛航專用旅包-紅
- 義大利BGilio-義大利羊皮典雅肩背包-墨綠色1074.001-08
- TRIPLE POINT 韓國 韓星時尚潮流光學眼鏡 F系列 -F NV(深藍
- 【石頭記】護身佛老黃玉對鍊-福泰安康(項鍊)
季尚庭:非農未能拯救黃金 本周金價何去何從【北京新浪網】
先別管蚊子愛哪一味 防蚊止癢比較急【好房網News】
銀價上周跌逾6% 金價上周累積下跌2.5%【北京新浪網】
金價從3月低位上漲 交易商等待升息信號【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》