國道嚴重車禍 巴士司機死亡（2）中央社 (2017-07-11 15:50)
國道2號2公里、桃園路段11日上午發生追撞車禍，桃園消防局表示，大有巴士司機受困車內，明顯死亡。（桃園消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年7月11日
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