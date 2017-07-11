天津台灣商品博覽會促成24億人民幣商機中央社 (2017-07-11 15:50)
全國商業總會表示，為期4天的「天津、台灣商品博覽會」圓滿結束，品牌授權方面共250多家業者洽談授權，金額達18億元人民幣，館內交易也有6億元人民幣。（商總提供）中央社記者楊淑閔傳真 106年7月11日
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