（中央社記者田裕斌台北2017年7月11日電）兆豐金控(2886)要擺脫過去只借錢給大型企業客戶的刻板印象，董事長張兆順表示，大客戶就那幾個，未來必須要在房貸、中小企業放款及個金放款多下功夫。



其中，房貸將是張兆順欽點的重點業務，目前兆豐銀行房貸餘額約近新台幣3000億元，未來目標要將房貸餘額占授信資產的比重提高至30%， 約有1150億元的空間，內部預估3年到位。



張兆順表示，除了單純買房的房貸業務外，兆豐銀也將配合政策，在公共住宅、危樓重建、都市更新等放款上不缺席。



張兆順指出，兆豐金獲利主力在於兆豐銀行，兆豐銀的獲利則主要來自於海外，包括國際金融業務分行(OBU)，海外獲利占全行比重約達5成水準，雖然要固守目前的獲利方程式，但也要走出去，創造新的獲利來源。



兆豐金去年遭到美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元(約折合新台幣57億元)，去年上半年稅後純益94.38億元，今年上半年稅後純益已經達145.17億元、年增53.8%，獲利能力明顯回到過去水準，張兆順笑著說，外資都跟他說兆豐金可以「邊修車邊開，很厲害。」