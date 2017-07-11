（中央社記者韋樞台北11日電）在房市一片讓利，豪宅實價登錄成交價下跌聲中，內湖一棟豪宅不但順利完銷，近期內正準備交屋。長虹建設董事長李文造表示，建築成本多了一倍，他用品質和物超所值取代讓利。



新推案或餘屋銷售案，若是不讓利，銷售速度會拖很久，更不易順利成交，而近期公布的豪宅實價登錄價格更是走軟，不過長虹建設在北市內湖區的「長虹天璽」豪宅從2010年推案以來，當年度就順利完銷。



李文造表示，近來房市跌了 3成也差不多了，只要建案讓利就會順利完銷，但問題是下一波建案該怎麼辦？可能要一路讓利下去才能促進成交。



李文造說，「長虹天璽」基地1400坪，原本要建兩大棟，但後來變更設計成一大棟，留下較多空地興建花園和公設，讓建案更雅緻，同時他也在建築成本上花更多心思，把看不到的結構體品質蓋得更好、更穩固，每坪造價至少新台幣25萬元起跳，足足比一般住宅貴了一倍以上。



長虹建設財務長陳茂慶表示，此案樓高28層，每層130坪到160坪雙併， 2010年推案時開價約每坪120萬元到150萬元， 成交價依樓層不同約100萬元到130萬元，當時是金融海嘯結束沒多久，房市還在相對低檔時所推的價格，市場人氣也還未恢復，但在物超所值之下仍順利完銷。



陳茂慶指出，「長虹天璽」至今正在最後公設收尾裝潢階段，預計第3季起可以陸續交屋。1060711