關注葉倫談話 日股收盤上揚中央社 (2017-07-11 15:22)
（中央社東京11日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）本週將在國會發言，投資人將焦點放在葉倫談話中可能釋放有關全球經濟和聯準會政策最新消息之際，日本股市今天收盤上漲。
法新社報導，日經225指數收盤上揚0.57%，或114.50點，收在20195.48點；東證一部指數漲0.72%，或11.66點，收在1627.14點。1060711
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