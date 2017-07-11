尼昂再次攜手拉伊奧拉 去埃弗頓接班盧卡庫？北京新浪網 (2017-07-11 15:30)
尼昂來英超？
足球市場消息，AC米蘭球星尼昂和經紀人拉伊奧拉再次合作，而拉胖可能運作他加盟埃弗頓。尼昂過去半年都租借在沃特福德效力，他已經返回了米蘭，但不在主帥蒙特拉的計劃中。
雖然他和都靈以及費內巴切等隊傳出過緋聞，但他更想返回英超。尼昂在職業生涯初期曾和拉伊奧拉合作，現在拉胖再次成為他的經紀人。
雖然加盟阿森納沒有多大可能，但拉胖會嘗試運作尼昂再次去英超踢球。埃弗頓出售了拉伊奧拉旗下的盧卡庫后，很有可能簽下尼昂。
（來自頭條號 肆客足球）
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