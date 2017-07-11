日期:7月11日消息，中國籃協日前公佈了2017國際男籃邀請賽賽程，根據賽程安排，本次比賽將分兩站進行，分別是崑山站和成都站。崑山站於7月29日至7月31日進行，成都站於8月2日至8月4日進行。中國男籃藍隊將參加崑山站比賽，中國男籃紅隊參加成都站比賽。另外三支參賽球隊分別是紐西蘭隊、立陶宛隊和安哥拉隊。

以下是兩站比賽的具體賽程安排。