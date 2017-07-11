迪馬濟奧：米蘭後衛埃利接近加盟西甲阿拉維斯北京新浪網 (2017-07-11 15:31)
埃利的未來已經不屬於紅黑軍團了
迪馬濟奧網站消息稱，AC米蘭後衛埃利接近正式加盟西甲阿拉維斯俱樂部。
埃利在今年1月份以租借的形式加盟阿拉維斯，在半個賽季的時間里，埃利總共代表球隊出場11次，貢獻1粒進球。而迪馬濟奧網站消息稱，埃利現在接近永久轉會阿拉維斯，雙方已經接近達成一致。
雖然交易還沒有正式完成，但埃利的未來已經不屬於紅黑軍團了。
（來自頭條號 虎撲足球）
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