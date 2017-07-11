人物|浴火重生！諾天王接班人目標最佳新秀！北京新浪網 (2017-07-11 15:33)
達拉斯小牛隊在2017年獲得了一個久違的、前十順位的選秀權，他們用這個選秀權選中了小丹尼斯-史密斯，確實是可以視作一次「竊取」。這名控球後衛擁有一流的身體素質，在即將到來的新賽季，他有機會也有信心當選年度最佳新秀。
儘管時值酷暑，一名10歲的小男孩還是堅持帶著手套，在滿是泥土和雜草的場地上拍著一顆用塑膠袋套住的籃球。
鏡頭飛轉，一個19歲的年輕人運著球，流暢地穿過203公分的約什-傑克遜和208公分的馬奎斯-克里斯組成的防線，在拉斯維加斯的夏季聯賽球場上拿到了達拉斯小牛隊本場比賽的第一個兩分。
這兩個人的名字都是小丹尼斯-史密斯。
閱讀本文完整內容關注新浪NBA公眾號
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
巴西大羅二世沉溺酒色毒品 如今淪落回到貧民窟【北京新浪網】
世界球后下週換人做【中廣新聞網】
孔塔期待和大威交手 談賽點爭議：觀眾有點太熱情【北京新浪網】
曼聯將續約穆里尼奧最愛的福將 嚴防巴薩挖角【北京新浪網】
最後一條大魚屬於湖人！ 1年1800萬簽3D神將【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》