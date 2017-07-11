達拉斯小牛隊在2017年獲得了一個久違的、前十順位的選秀權，他們用這個選秀權選中了小丹尼斯-史密斯，確實是可以視作一次「竊取」。這名控球後衛擁有一流的身體素質，在即將到來的新賽季，他有機會也有信心當選年度最佳新秀。

儘管時值酷暑，一名10歲的小男孩還是堅持帶著手套，在滿是泥土和雜草的場地上拍著一顆用塑膠袋套住的籃球。

鏡頭飛轉，一個19歲的年輕人運著球，流暢地穿過203公分的約什-傑克遜和208公分的馬奎斯-克里斯組成的防線，在拉斯維加斯的夏季聯賽球場上拿到了達拉斯小牛隊本場比賽的第一個兩分。

這兩個人的名字都是小丹尼斯-史密斯。

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