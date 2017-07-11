意甲升班馬維羅納在官網上正式宣布，簽下最近剛剛和馬德里競技解約的義大利邊鋒切爾奇。

維羅納在官網上證實，29歲的切爾奇已經通過了俱樂部的體檢，將會在周一下午與全隊匯合，參加季前集訓。雖然俱樂部沒有透露合同的具體年限，但據悉雙方簽下了一份為期一年的合約。

切爾奇1987年7月23日出生在韋萊特里，身高1.80米，場上司職右邊鋒，代表義大利國家隊出場過14次，加盟維羅納之後他將與前AC米蘭射手帕齊尼搭檔鋒線。

切爾奇出道於羅馬青訓營，職業生涯效力過布雷西亞、佛羅倫薩、亞特蘭大、熱那亞、比薩、AC米蘭和都靈等多家球會。2014年夏天以1500萬歐元轉會馬德里競技，但只代表床單軍團出場11次，最近馬競已經和切爾奇提前解約。

現在，切爾奇重返意甲賽場，將在升班馬維羅納繼續自己的職業生涯。

（來自頭條號 虎撲足球）