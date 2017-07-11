玉玲瓏雙色球第17080期推薦：五位六位雙奇組合北京新浪網 (2017-07-11 15:33)
雙色球17079期開獎號碼：03 07 14 23 25 27+08，大小比3:3，奇偶比5:1，012路比2：2：2；藍球2路小碼08。
080期玉玲瓏雙色球推薦
一位二位組合：上期03 07，奇奇，01路組合，跨度為4，上期奇數組合出號，012路比2路出號不足。跨度點位下降開出。本期重點關注常態組合，關注跨度小幅下降走勢，留意1路跨，防2路跨。推薦02 03 08，一二位組合02 03、03 08。
三位四位組合：上期14 23，偶奇，22路組合，跨度為9，近期偶數穩定表現，012路比1路出號不足。跨度點位下降開出。本期關注偶奇組合防奇奇組合開出，跨度走勢關注上升走勢，留意0路跨開出，防1路跨。推薦14 17 18，三四位組合14 17、17 18。
五位六位組合：上期25 27，奇奇，10路組合，跨度為2，近期奇數突出，012路比2路出號減緩。跨度點位上升開出。本期關注奇奇組合防奇偶組合開出，重看0路跨防2路跨開出。推薦26 29 31五位六位組合26 29、29 31。
紅球推薦9碼：02 03 08 14 17 18 26 29 31
紅球精選6碼：02 03 17 18 29 31
藍球四碼：02 03 05 08
單挑：02 03 17 18 29 31+03
（眾彩網）
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