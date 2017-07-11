旋木雙色球第17080期分析：龍頭推薦03 06北京新浪網 (2017-07-11 15:35)
紅一區（01-06）：上期開出號碼03，目前區內出號勢頭有所上升，近5期出號個數為3-2-3-1-1，本期該區號碼有望開出1-2枚推薦03 06。
紅二區（07-12）：上期開出號碼07，目前該區出號走勢略有上升，近5期出號個數為0-2-0-1-1，本期留意該區號碼開出，推薦08 09。
紅三區（13-18）：上期開出號碼14，目前區內出號勢頭略有上升，近5期出號個數為0-2-2-1-1，本期該區號碼注意1-2枚碼開出，推薦13 14。
紅四區（19-23）：上期開出號碼23，目前區內出號走勢略有上升，近5期出號個數為2-0-1-2-1，本期該區有望出號，主看偶數碼。推薦21 22。
紅五區（24-28）：上期開出號碼25 27，目前該區出號走勢略有上升，近5期出號個數為0-0-0-1-2，本期留意該區出號，主看奇數碼。推薦24 27。
紅六區（29-33）：上期未開出號碼，目前該區出號勢頭略有下降，近5期出號個數為1-0-0-0-0，本期該區號碼有望開出號碼，主看偶數。推薦30 33。
紅球12碼推薦：03 06 08 09 13 14 21 22 24 27 30 33
紅球三膽：13 14 27
一注：09 13 14 27 30 33+11（眾彩網）
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