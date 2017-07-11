阿根廷國腳：我將為塞維利亞呈現一個最好的自己北京新浪網 (2017-07-11 15:35)
巴內加對塞維利亞大表忠心
昨天，塞維利亞為巴內加舉辦了新援亮相儀式。巴內加在接受媒體的採訪時表示：「我將為塞維利亞呈現一個最好的自己。」
「我之所以選擇重返塞維利亞，根本原因是取決於塞維利亞的建隊計劃。我可以在其中發揮出最好的自己，甚至更佳。」阿根廷中場在這樣說到。
在被問及加盟國米的經歷時，巴內加這樣回答道：「那是一段全新的經歷，我不後悔加盟國米。重返塞維利亞使得我充滿動力，我將為塞維利亞呈現一個最好的自己。」
「過往的經歷都是過去式了，現在應該抬起頭，著眼未來，我將為俱樂部、球迷奉獻出自己的最佳狀態。他們一直都待我很不錯。」
此前曾有媒體表示大巴黎曾有意這位阿根廷中場，對此，他予以了否認。
「一切子虛烏有，我永遠都把塞維利亞視為第一選擇。」
（來自頭條號 虎撲足球）
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