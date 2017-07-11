謝尚全雙色球第17080期分析：紅一區主看0 1路北京新浪網 (2017-07-11 15:36)
雙色球17079期開獎號碼：03 07 14 23 25 27+08，大小比3:3，奇偶比5:1，012路比2：2：2；藍球2路小碼08。
紅球分析：
區間劃分：一區（01-11），二區（12-22），三區（23-33）
一區間：上期未開出號碼03 07，從近期出號走勢情況來看，該區目前出號顯上升趨勢，本期注意常規出號，區內適當參考溫碼，主看0、1路組合防1路參考1-2枚。綜合推薦01 03 04 09。
二區間：上期開出號碼14，目前上獎勢頭略有上升，上期該區號碼上獎1枚，本期該區有望上獎，參考1-2枚為主，主看0、2路。綜合推薦12 14 15 19。
三區間：上期開出號碼23 25 27，該區出號勢頭略有上升，上期該區號碼上獎3枚，注意奇數回補，主看1-3枚開出，重心分散，溫碼回補為主，推薦26 28 31 33之間開出號。
藍球分析：上期開出偶數16，近10期大小比6：4，奇偶比4：6，012路比3：4：3，本期留意大碼，參考奇數防偶數，主看1路碼防2路。推薦01 02 04 08
紅球12碼:01 03 04 09 12 14 15 19 26 28 31 33
藍球:01 02 04 08
心水一注:09 12 15 19 26 28+02（眾彩網）
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