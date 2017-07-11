意甲俱樂部薩索洛在官方網站上正式宣布，以自由轉會的方式引進22歲的中場球員菲利波-班迪內利（Filippo Bandinelli）

班迪內利1995年3月29日出生在佛羅倫薩，身高1.80米，場上司職中前衛。他出道於紫百合青訓營，最近2年效力於意乙球隊拉蒂納，出場38次，貢獻5記助攻。

班迪內利與拉蒂納的合同在這個夏天到期，他沒有選擇續約，而是以自由轉會的方式加盟了綠黑軍團。

（來自頭條號 虎撲體育）