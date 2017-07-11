郝楓雙色球第17080期預測：四區1-2路增溫北京新浪網 (2017-07-11 15:39)
雙色球17079期開獎號碼：03 07 14 23 25 27+08，大小比3:3，奇偶比5:1，012路比2：2：2；藍球2路小碼08。
郝楓17080期雙色球紅球分析：
一區（01-08）：上期開出號碼03 07，該區號碼走勢略有上升,近10期共開出26枚獎號，奇偶比14：12，區內大小比11：15，012路比8：9：9，本期有望適當出號，參考1-2碼，重點參考0、2路增溫。推推薦：02 03 05
二區（09-16）：上期開出號碼14，該區號碼近期出號趨勢略有上升，近10期共開10枚獎號，奇偶比5：5，區內大小比7：3，012路比3:2:5，本期出號走勢略有上升，重點看0、1路，奇偶數組合最佳。推薦：13 15 16
中軸線17：上期未開出中軸線碼17，在近十期中開出0次，本期留意中軸線碼17不出號。
三區（18-25）：上期開出號碼23 25，該區號碼走勢略有上升，本期該區號碼有望出號。近10期共開出14枚獎號，奇偶比6：8，大小比4：10，012路比5：5：4，本期重點參考小數，主看1-2枚出號。推薦：18 21 23
四區（26-33）：上期開出號碼27，目前號碼勢頭略有上升，本期該區號碼上獎1枚，近10期共開出20枚獎號，奇偶比10：10，大小比12：8，012路比6：5：9，本期獎號重點關注1、2路碼增溫。推薦：28 31 32
藍球：上期開出2路小碼08，上期偶數出號，本期主看偶數碼防奇數出號。推薦:02 07 10 13
紅球大底12碼：02 03 05 13 15 16 18 21 23 28 31 32
紅球6膽：05 13 15 16 23 28
藍球：02 07 10 13
單挑：02
（眾彩網）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- OBAKU 精粹重現十週年限定真皮錶款-V197LXCWRN
- MONT BLANC 萬寶龍 六角星純銀雙環釦手環(藍色)
- 1/3 A LIFE 天絲-恆溫涼感抗菌肩頸側睡枕(2入)
- 【亞帝芬奇】紳士氣質GIA50分男戒(DSI2)
- 【隆威】Ronway F2 VHF/UHF雙頻無線電對講機 五色 (6入組)
- OBAKU 流轉光年雙時區皮帶錶-V196GUCURZ
- GUCCI 經典Micro Guccissima壓紋牛皮對折多卡長夾(藏藍)
- cK Window 櫥窗系列對錶(K2M21107.K2M23107)-黑/38+25mm
- 【COACH】防刮PVC緹花男短夾/含零錢袋(巧克力)
- 【IHouse】米可鋼烤黑小邊几
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》