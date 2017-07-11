雙色球17079期開獎號碼：03 07 14 23 25 27+08，大小比3:3，奇偶比5:1，012路比2：2：2；藍球2路小碼08。

郝楓17080期雙色球紅球分析：

一區（01-08）：上期開出號碼03 07，該區號碼走勢略有上升,近10期共開出26枚獎號，奇偶比14：12，區內大小比11：15，012路比8：9：9，本期有望適當出號，參考1-2碼，重點參考0、2路增溫。推推薦：02 03 05

二區（09-16）：上期開出號碼14，該區號碼近期出號趨勢略有上升，近10期共開10枚獎號，奇偶比5：5，區內大小比7：3，012路比3:2:5，本期出號走勢略有上升，重點看0、1路，奇偶數組合最佳。推薦：13 15 16

中軸線17：上期未開出中軸線碼17，在近十期中開出0次，本期留意中軸線碼17不出號。

三區（18-25）：上期開出號碼23 25，該區號碼走勢略有上升，本期該區號碼有望出號。近10期共開出14枚獎號，奇偶比6：8，大小比4：10，012路比5：5：4，本期重點參考小數，主看1-2枚出號。推薦：18 21 23

四區（26-33）：上期開出號碼27，目前號碼勢頭略有上升，本期該區號碼上獎1枚，近10期共開出20枚獎號，奇偶比10：10，大小比12：8，012路比6：5：9，本期獎號重點關注1、2路碼增溫。推薦：28 31 32

藍球：上期開出2路小碼08，上期偶數出號，本期主看偶數碼防奇數出號。推薦:02 07 10 13

紅球大底12碼：02 03 05 13 15 16 18 21 23 28 31 32

紅球6膽：05 13 15 16 23 28

藍球：02 07 10 13

單挑：02

（眾彩網）