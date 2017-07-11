熱那亞主席：我已經賣掉了俱樂部 很快就會公佈北京新浪網 (2017-07-11 15:40)
熱那亞主席已經出售俱樂部
熱那亞主席普雷茲奧西透露「我已經賣掉了俱樂部」，這起收購會在「這周或者下周早些時候」完成。
最近幾年，獅鷲軍團在意甲聯賽中的表現受到了球迷們的猛烈批評，本周早些時候就有報導指出，普雷茲奧西已經開始了出售俱樂部的談判。
周一晚上，在接受採訪的時候熱那亞主席告訴TeleNord：「我已經賣掉了俱樂部，簽約將在這周或者下周初進行。在下一次接受採訪的時候，我將不再是熱那亞主席。」
（來自頭條號 虎撲體育）
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