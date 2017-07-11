近日，有德國媒體報導稱，遼寧瀋陽開新隊外援烏賈已經與德甲升班馬漢諾威達成了一致，將重返德甲征戰。對於這條傳言，遼足俱樂部與烏賈本人都在7月11日進行了公開否認。

面對烏賈的「轉會」傳聞，遼足俱樂部首先表示：「目前球隊處在困難時間將，同時也是保級的關鍵階段，我們肯定不會放走烏賈，我們希望烏賈在餘下的比賽中能為球隊貢獻更多力量，幫助球隊走出困境，為球迷帶來更多的精彩表現。」

同樣烏賈本人也在接受採訪時表示實際上在我來到中國之後，一直都有關於我要回到德國踢球的傳聞，這些內容一直在困擾 著我，我很感謝媒體對我的關注，畢竟我在德國有一段非常愉快的時光。但是現在對於我來說， 我只想專注於在遼寧隊踢球，尤其是在詹姆斯受傷之後，球隊面臨更多的困難和更多的挑戰，我個人將竭盡全力幫助球隊保級。

新一輪聯賽在本周末比賽就要打響了，隊長詹姆斯重傷肯定不能參加，對此

烏賈也說到：詹姆斯受傷對於他和球隊都是非常不幸的，但非常幸運的是球隊剛剛簽下來一名新外援，我和阿薩尼的現在的 任務就是儘快幫助這名新外援儘快融入到球隊的戰術體系當中，幫助球隊度過難關，我希望用球隊好的成績讓詹姆斯儘快恢復過來。（林竹）