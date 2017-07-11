遼足烏賈共同闢謠回德甲傳言 全力以赴只為保級北京新浪網 (2017-07-11 15:41)
烏賈闢謠回歸德甲
近日，有德國媒體報導稱，遼寧瀋陽開新隊外援烏賈已經與德甲升班馬漢諾威達成了一致，將重返德甲征戰。對於這條傳言，遼足俱樂部與烏賈本人都在7月11日進行了公開否認。
面對烏賈的「轉會」傳聞，遼足俱樂部首先表示：「目前球隊處在困難時間將，同時也是保級的關鍵階段，我們肯定不會放走烏賈，我們希望烏賈在餘下的比賽中能為球隊貢獻更多力量，幫助球隊走出困境，為球迷帶來更多的精彩表現。」
同樣烏賈本人也在接受採訪時表示實際上在我來到中國之後，一直都有關於我要回到德國踢球的傳聞，這些內容一直在困擾 著我，我很感謝媒體對我的關注，畢竟我在德國有一段非常愉快的時光。但是現在對於我來說， 我只想專注於在遼寧隊踢球，尤其是在詹姆斯受傷之後，球隊面臨更多的困難和更多的挑戰，我個人將竭盡全力幫助球隊保級。
新一輪聯賽在本周末比賽就要打響了，隊長詹姆斯重傷肯定不能參加，對此
烏賈也說到：詹姆斯受傷對於他和球隊都是非常不幸的，但非常幸運的是球隊剛剛簽下來一名新外援，我和阿薩尼的現在的 任務就是儘快幫助這名新外援儘快融入到球隊的戰術體系當中，幫助球隊度過難關，我希望用球隊好的成績讓詹姆斯儘快恢復過來。（林竹）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Jo Malone 英國梨與小蒼蘭香水 30ml
- BURBERRY HERITAGE 駝色格紋喀什米爾圍巾(100%CASHMERE)
- 【MICHAEL KORS】金屬、織紋LOGO拉鍊長夾(駝金)
- 義大利BGilio - 青春鱷魚紋手提/肩背包(小款) - 綠色1568.0
- 【亞帝芬奇】璀璨魅力鑽戒
- 【agnes b.】經典基本款水餃/肩斜包(多款選)
- 【OHKINA】日系北歐款木製扶手沙發_3人座(3色)
- 《吃喝玩樂超實用英語會話一本通》+ LivePen智慧點讀筆
- COACH RHYDER皮革鉚釘綴飾手提/斜背二用包-大/咖啡金
- 【CASIO 卡西歐】G-SHOCK 多層次重機概念雙顯錶(藍-GA-110B
巴西大羅二世沉溺酒色毒品 如今淪落回到貧民窟【北京新浪網】
世界球后下週換人做【中廣新聞網】
孔塔期待和大威交手 談賽點爭議：觀眾有點太熱情【北京新浪網】
曼聯將續約穆里尼奧最愛的福將 嚴防巴薩挖角【北京新浪網】
最後一條大魚屬於湖人！ 1年1800萬簽3D神將【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》