今夏轉會市場最受期待的引援之一——姆巴佩現已「回家」。周日，這名球員在社交網路上宣布自己將返回摩納哥——但依次運用了法語、英語和西語。

姆巴佩想要傳遞的信息很明顯，同一句話用三種語言分別寫出，應該是在告知自己對未來的打算。今夏，多家歐洲俱樂部垂涎於這名法國球員。可以推測，法語是寫給巴黎聖日耳曼的，西語——皇馬，英語——阿森納，這些球隊均有意將這名身價1.4億歐元的球員招致麾下。

姆巴佩的未來仍有待確定，但隨著他的歸隊，摩納哥可以感到安心了。不過今夏轉會市場還沒有關閉，不管是皇馬、大巴黎，還是阿森納，都不會輕易「放過」這名年輕的妖人。

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