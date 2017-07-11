盧卡庫的轉會終於塵埃落定，今年夏天轉會市場的最高轉會費也再度被刷新。又完成一筆重購之後，媒體也適時更新了幾位名帥執教生涯的燒錢排行榜，原本就排名第一的穆里尼奧又鞏固了自己的位置。根據統計，穆帥執教以來已經在轉會市場中投入了將近14億歐元。在關於穆帥和瓜帥的討論當中，「會燒錢」被認為是穆帥的一種寶貴的能力。那麼這個「會燒錢」，都包含了一些怎樣的意思呢？

如果能夠通過交易打造出一支很有戰鬥力的球隊，無疑是為人所稱道的。2009年夏天，穆帥先後引進了迭戈-米利托、莫塔、斯內德和盧西奧，並且完成了用伊布交換埃托奧+4600萬歐元這樣的交易。再加上2010年初拿下潘德夫，在幾乎沒有多少凈花費的情況下，國米的陣容迅速得到補充。完全重組的攻擊線效果不俗，莫塔和盧西奧同樣帶來巨大幫助，藍黑軍團最終實現三冠偉業。而在引援建隊方面，瓜帥似乎還沒有相應案例，因為原本巴薩和拜仁的陣容也是非常強大的，更需要做的可能是在提拔新人和戰術構建方面。當然隨著如今瓜帥來到曼城，他也迎來了考驗建隊能力的新挑戰：給你燒錢，能打造出實力超群的球隊嗎？

「會燒錢」的另一層含義，或許在於能夠利用不那麼高的轉會費淘到優質的球員。在這方面，瓜帥引進的馬斯切拉諾（2000萬歐元）和基米希（850萬歐元）算是比較好的例子，前者成為巴薩多年重臣，後者更是先受到瓜帥的提拔和點撥，如今被視為拉姆的接班人。除此之外，當年能夠用2500萬歐元的價格就拿下蒂亞戈，也是一筆非常精明的買賣。而桑切斯（2600萬歐元）、凱塔（1400萬歐元）、貝爾納特（1000萬歐元）、阿德里亞諾（950萬歐元）和阿隆索（900萬歐元），也都算是效果還可以的中檔位交易。免簽萊萬算是一個特例，不過即便提前引進，據悉拜仁也可以花費2000萬歐元得到波蘭神鋒。

由於執教年限更長以及更早時候的轉會市場還沒有這麼瘋狂，穆帥做的中檔位交易次數要更多。但即便放在和瓜帥時期相似的市場標準之下衡量，穆帥也有很多精彩的引援，例如3800萬歐元的科斯塔，3300萬歐元的小法和迪馬利亞，3000萬歐元的莫德里奇，1800萬歐元的厄齊爾，1500萬歐元的斯內德，1400萬歐元的赫迪拉，1020萬歐元的莫塔，1000萬歐元的瓦拉內，700萬歐元的盧西奧等等。就算是放在五年前的市場上，3000萬歐元拿下莫德里奇這樣的交易也絕對是非常超值的。其中他簽下的不少球員，在來到球隊之後就立刻成為了奪冠路上的股肱之臣。看中球員並且引進，然後迅速打造成陣中重將，穆帥是有一套的。

關於燒錢，人們還會討論所謂「奠基」，也就是能否為球隊帶來未來多年都能夠繼續使用的重將。比如說穆帥引進的拜利、博格巴和盧卡庫，就讓紅魔中軸迅速年輕化。而從切赫、德羅巴到瓦拉內、莫德里奇，穆帥此前也有這樣類型的引進，這還不算被出售的厄齊爾、迪馬利亞等人。在瓜帥目前的轉會當中，阿爾維斯、蒂亞戈、馬斯切拉諾、基米希和皮克目前看算是非常重要的成員，阿德里亞諾、貝爾納特和科曼也扮演著還比較重要的角色。當然，這和主教練的執教年限、繼任者的風格和俱樂部的引援策略變化也是有關的，有時候引進的可能是一位可堪大任的多年核心，但因為一些因素，最終沒能在球隊效力多年。

總談「佔便宜」或者「慧眼識珠」也是不全面的，真正大的交易能不能做好呢？由於轉會市場行情暴漲，兩位主帥生涯TOP10的引援有很多都是在現在的球隊完成的，目前還看不出個高低來，雖說從上賽季的情況來看穆帥的引援得到的評價更高。不算曼聯的幾筆，穆帥引進的德羅巴、科斯塔和埃辛都是非常成功的，威廉表現也不錯，只有舍甫琴科令人失望；瓜帥這邊，阿爾維斯、比利亞和比達爾較為成功，伊布、小法和格策則不太令人滿意。當然了，博格巴、盧卡庫、斯通斯、薩內、B席等球員的表現，可能會極大影響到對兩位主帥的評價，畢竟曼聯雙星是穆帥引進的最貴的兩人，曼城那三位則是瓜帥引進的第2-4貴的球員。

還有個繞不開的話題是「水貨」：如果花大價錢引進的球員不給力，往往就會帶來很大的質疑，也被視為主帥買人不行的一方面依據。說到瓜迪奧拉，你會很快想到貝納蒂亞、奇格林斯基、布拉沃、赫萊布、卡塞雷斯、凱里森和暫時還沒摘掉「水貨」帽子的斯通斯……穆里尼奧手下的「水貨」給人的印象沒那麼深刻？其實也有舍甫琴科、賴特-菲利普斯、誇德拉多、誇雷斯馬、許爾勒、菲利佩、巴巴、小曼奇尼、德爾奧爾諾、雅羅西克等等。當然，單從球員表現不佳就責怪主教練引援不力，也是有失偏頗的，畢竟球員的表現還受到很多其他因素的影響。但無論如何，說瓜帥引進的「水貨」就一定比穆帥多，似乎並不准確。

說白了，在談論主帥「買人能力」的時候，其實其中還有一些複雜的問題不是那麼好說明白的。比如這到底是不是這位主教練想買的人？有些交易，主教練會親口承認這是他看中的人，但很多時候人們也都只是通過媒體報導得到的印象，並沒有一個準確的說法。另外，在主教練上任新球隊那一年買的人，算不算他要買的？畢竟有的交易是他上任之後要求的，有的也可能是前主帥在任時就談好的，或者俱樂部高層在主帥更迭期就已經談妥的。又或者說，主帥本來想要A球員，但球隊買不來，只能勉強接受另一個選擇B。總體來看，將球隊最終買的人直接等同於主帥點的引援，多少有些簡單粗暴了。

其實，買人只是「建隊」的一種方式，你也可以通過內部挖潛或者提拔青訓小將結合買人來建隊。而在買人建隊這樣一種方式當中，買人只是一個先決條件，你通過考察和談判來引進想要的球員。但這些球員究竟能否打出來，與教練的戰術安排、他自身的努力和傷病等因素都有關係。有些事後被稱為傑作的引援，其實剛剛引進的時候可能也不那麼被看好，而是通過主帥的正確安排和體系設計，以及球員本身的努力才打出來的。而一些事後被認為是「水貨」的引援，可能當時引進時的評價很不錯，只是因為傷病、適應性或者不是主帥本人想要的球員等因素才最終成了水貨。有了需要的材料，終究還是要有效捏合成整體。

總體而言，穆帥和瓜帥在各自組建球隊的方式上還是存在差別的。如果說到通過大手筆的投入來提升球隊戰鬥力，捏合出更為優秀的球隊，穆帥相對要更為擅長一些，瓜帥在曼城的工作則還需要時間檢驗；但瓜帥通過戰術調整和補充青訓及年輕球員建隊的方式，同樣能夠打造出有統治力的球隊。如今，穆帥和瓜帥都在花重金打造自己的球隊，兩位教頭引援的效果以及球隊下賽季的情況，也非常值得關注。

（華迪維亞）