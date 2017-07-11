日期:7月11日，第4屆世界大學生圍棋賽決賽在泰國曼谷的正大管理學院戰罷。來自中國上海財經大學的婁雲逍執白1點負於日本專修大學的大關稔，區居亞軍。大關稔曾經奪得過日本業餘名人、世界學生王座戰冠軍，還曾在日本阿含桐山杯中分先擊敗過王立誠，是日本業餘圍棋頂尖高手之一。稍後為您帶來詳細報導。